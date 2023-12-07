Реконструкцию газопровода на северо-западе Москвы завершат в 2024 году

Работы выполнены более чем на 50%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Работы по реконструкции газопровода низкого давления на улице Маршала Рыбалко на северо-западе Москвы завершат в следующем году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Мосгаз".

"В начале года столичные газовики приступили к реконструкции газопровода низкого давления на улице Маршала Рыбалко. <...> Реконструкция ведется без отключения потребителей. Работы выполнены более чем на 50%, следующий этап - "врезка" газопровода и комплексное благоустройство, которое планируется завершить в новом году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках работ АО "Мосгаз" выполняет реконструкцию газопровода по прокладке полиэтиленовых газопроводов. "Данные работы - это еще один шаг по приведению газораспределительных сетей Москвы к единому стандарту надежности и безопасности. Реконструируемый газопровод низкого давления питает жилой сектор района Щукино", - пояснили в компании.

Протяженность газопровода превышает 2 км. "Ранее в этом секторе пролегали стальные трубы, исчерпавшие срок службы. Полиэтиленовый газопровод - высокопрочен, не подвержен коррозии, срок его эксплуатации более 40 лет", - заключили в пресс-службе.