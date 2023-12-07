В Москве этой зимой будут работать более 1,3 тыс. катков

Все катки оборудуют необходимой инфраструктурой: пунктами проката, обогрева, оказания первой медицинской помощи и охраны, точками питания и освещением, раздевалками

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Свыше 1,3 тыс. различных катков будут работать в столице этой зимой, сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по обустройству объектов зимней инфраструктуры. Всего в этом сезоне в Москве откроется более 1,3 тыс. катков, в том числе около 160 - открытых с искусственным льдом и 1 165 - с естественным покрытием", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что катки с искусственным покрытием с конца ноября работают во всех административных округах.

"В настоящее время в связи с установившимися низкими температурами воздуха проводятся мероприятия по заливке катков с естественным льдом в парках, на школьных и дворовых территориях. Больше всего их откроется в Южном (182), Северо-Восточном (138), Юго-Западном (134) и Восточном (126) административных округах", - добавил он.

Бирюков заверил, что все катки оборудуют необходимой инфраструктурой: пунктами проката, обогрева, оказания первой медицинской помощи и охраны, точками питания и освещением, раздевалками.