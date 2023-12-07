Университету Никосии передали в дар книгу о русском офицере Иоаннисе Варвакисе

Ее написал астраханский историк-краевед Александр Марков. Помощь в издании греческого перевода книги ему оказали исследователи Игорь Квятковский и Авраам Касситеридис

НИКОСИЯ, 7 декабря. /ТАСС/. Переведенная на греческий язык книга об Иоаннисе Варвакисе (1745-1825) - русском офицере, предпринимателе, меценате и активном участнике национально-освободительной революции в Греции - передана в четверг в дар библиотеке Университета Никосии Российским центром науки и культуры (РЦНК).

Автор книги - астраханский историк-краевед Александр Марков, который собирал архивные материалы, связанные с жизнью и деятельностью Варвакиса. Помощь в издании греческого перевода книги ему оказали исследователи Игорь Квятковский и Авраам Касситеридис.

"Россия защищает языки, культуру и традиции всех народов, ее населяющих, чтит своих героев, независимо от национальности. Отрадно, что и греческий мир ею не забыт, греки могут узнать о своих героях, просиявших в России", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС директор библиотеки и информационного центра Университета Никосии Мина Хараламбус, поблагодарив всех, кто был причастен к этой работе.

Герой двух народов

Иоаннис Варвакис - российский предприниматель и благотворитель греческого происхождения, капитан торгового и военного флота России, активный участник греческой национально-освободительной революции. Родился на острове Псара на северо-востоке греческого архипелага. В России его звали сначала Яном Варвачем, а затем Иваном Андреевичем Варваци(ем). На российской службе был награжден орденами Святого Владимира и Святой Анны. Основатель греческого монастыря в Таганроге.

В 1770 году Варвакис добровольно присоединился на собственном двадцатипушечном судне к русской эскадре графа Алексея Орлова и адмирала Григория Спиридова, находившейся в тот момент в Эгейском море. Дальнейшую карьеру решает продолжить в Астрахани, где организует заготовку и продажу черной икры, в том числе ее экспорт в Европу. Варвакис придумал способ транспортировки черной икры в специально обработанных бочках для императорского двора, и она подавалась свежей к царскому столу. Известен также своим участием в прокладке астраханского городского канала между реками Волга и Кутум.

Во время греческой революции Варвакис закупил в Туле большую партию оружия и отправил ее восставшим соплеменникам. В 1823 году нелегально перебрался в Грецию. До своей смерти в 1825 году Иоаннис Варвакис вновь жил и сражался на своей исторической родине. На могиле Варвакиса в Афинах стоит мраморный монумент.

Сохранение наследия

Как сообщил корреспонденту ТАСС посол России на Кипре Мурат Зязиков, переданная в дар библиотеке Университета Никосии книга об Иоаннисе Варвакисе - это часть очень важной работы по сохранению историко-культурного наследия как греков-киприотов, так и греков, проживающих на территории современной России.

"Тесные исторические, духовные и культурные связи между нашими народами складывались веками. Мы должны хранить память о тех наших славных соотечественниках, которые помогали закладывать фундамент этой дружбы", - подчеркнул глава дипмиссии.