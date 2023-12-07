В Британии старейший в мире виски продали на аукционе за $484 тыс.

Его изготовили в 1833 году и разлили по бутылкам восемь лет спустя

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. В Великобритании 24 бутылки шотландского виски, произведенного почти 200 лет назад, ушли с молотка на аукционе Whisky Auctioneer за £385 тыс. ($484 тыс.). Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Односолодовый напиток крепостью 61,3% в количестве около 40 бутылок был обнаружен в конце 2022 года в 750-летнем замке Блэр (округ Перт-энд-Кинросс) его попечителем Берти Тротоном за потайной дверью в небольшом подвале. Виски был изготовлен в 1833 году и разлит по бутылкам восемь лет спустя.

Подлинность виски подтверждена Центром экологических исследований Шотландского университета с помощью радиоуглеродного анализа, отмечают эксперты.