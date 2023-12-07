В Африке число недоедающих людей в 2022 году составило почти 282 млн

Согласно соответствующему отчету, это на 57 млн человек больше по сравнению с допандемийным периодом

РИМ, 7 декабря. /ТАСС/. Африка сталкивается с беспрецедентным продовольственным кризисом: общее число недоедающих людей в разных регионах составило почти 282 млн (около 20% населения) в 2022 году, что на 57 млн человек больше по сравнению с допандемийным периодом. Об этом говорится в докладе, представленном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, Комиссией Африканского союза, Экономической комиссией ООН по Африке и Всемирной продовольственной программой.

"Ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью и отсутствие прогресса в достижении глобальных целей ВОЗ в области питания требуют от стран активизировать свои усилия, если они хотят построить мир без голода и неполноценного питания к 2030 году", - заявил заместитель генерального директора ФАО Абебе Хайле-Габриэль.

Согласно отчету, около 868 млн человек испытывали в 2022 году умеренную или острую нехватку продовольствия, а более трети из них - 342 млн человек - острую нехватку продовольствия. Более 1 млрд человек не могут позволить себе здоровое питание, около 30% детей отстают в росте из-за недоедания. Распространенность анемии среди женщин остается высокой, особенно в Западной Африке и Центральной Африке.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем миллионы людей столкнутся с риском ухудшения ситуации с продовольственной безопасностью в связи с последствиями конфликта на Украине, климатическими изменениями, замедлением экономического роста, а также последствиями пандемии COVID-19.