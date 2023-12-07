В усадьбе Мураново откроется новогодняя выставка о "Щелкунчике"

Экспозиция начнет работу 9 декабря

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Новогодняя выставка "Щелкунчик. Большая история" откроется 9 декабря в музее-заповеднике "Усадьба "Мураново" Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"Девятого декабря в музее-заповеднике "Усадьба "Мураново" открывается новогодняя выставка "Щелкунчик. Большая история" - совместный проект мурановского музея, музея Большого театра, музея-заповедника П. И. Чайковского в Клину, школы-студии МХАТ и коллекционера Михаила Савостюка. В центре внимания организаторов выставки - сказочная повесть [Эрнста Теодора Амадея] Гофмана "Щелкунчик или Мышиный король" и ее балетные воплощения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, на выставке будет представлено более 40 экспонатов. Гости смогут увидеть эскизы трех балетных постановок - 1919 года, выполненные мастерской Константина Коровина, 1939 года, созданные театральным художником Владимиром Дмитриевым, и 1966 года - авторства Симона Вирсаладзе, а также полюбоваться костюмами из постановки, увидеть афиши, фотографии и театральные программки.

В рамках выставки пройдут новогодняя интерактивная программа "Путешествие в сказку", усадебный квест "Красота в деталях", творческие мастер-классы для детей и взрослых. Выставка будет работать до 18 февраля 2024 года, добавили в пресс-службе.