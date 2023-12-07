В трех регионах Поволжья рекомендуют отменить занятия в школах из-за морозов

Непогода ожидается в Кировской и Ульяновской областях, а также на территории Пермского края

ТАСС, 7 декабря. Профильные министерства рекомендуют отменить из-за морозов занятия в школах Кировской и Ульяновской областей, а также Пермского края. Об этом говорится в сообщениях пресс-служб ведомств.

Так, Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области рекомендует руководителям общеобразовательных организаций отменить занятия с первого по четвертый класс. "По данным Ульяновского гидрометеоцентра, в ночь с 7 на 8 декабря и утром 8 декабря на территории Ульяновской области ожидается понижение температуры воздуха до минус 21-26 градусов, в Ульяновске - до минус 22-24 градусов, ветер северо-восточный 3-8 м/с. Днем температура воздуха по области - до минус 14-19 градусов, по Ульяновску - минус 17-19 градусов", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Министерство образования Кировской области напомнило жителям региона, что при низких температурах воздуха родители сами принимают решение о посещении ребенком школы. "Ученики 1-4-х классов могут не ходить в школу при температуре минус 25 и ниже, ученики 5-9-х классов - при температуре минус 30 и ниже, ученики 10-11-х классов - при температуре минус 35 и ниже. Для детей, которые не идут на занятия, уроки проводятся дистанционно", - сообщает пресс-служба министерства.

В Кирове утром 7 декабря было минус 30 градусов, днем - минус 24 градуса. До начала следующей недели, согласно прогнозам, температура воздуха по ночам будет составлять минус 27-32 градуса.

В Прикамье часть школ с четверга и до понедельника отменили занятия для учеников с 1-го по 11-й класс из-за аномальных морозов. В сообщении Министерства образования и науки Пермского края говорится, что решение об отмене занятий в школах принимает отдельно каждое муниципальное управление образованием, также инициатором отмены занятий может выступить администрация школы. Ведомство опубликовало рекомендуемые температурные показатели, при которых возможно не ходить в школу. В частности, ученики 1-4-х классов могут не идти в школу при температуре минус 25-28 градусов, 1-9-х классов - при температуре минус 28-30 градусов, а при температуре минус 30-32 градуса занятия отменяются во всех классах.

Ранее в пермском Центре геоинформационных систем сообщили, что текущая неделя в Пермском крае ожидается аномально холодной из-за масштабного арктического вторжения. Сильные морозы с температурой воздуха минус 30-35 градусов начались с четверга и продлятся, по прогнозам, до 11 декабря, после чего из северных районов края ожидается движение более теплого воздуха. Средняя температура воздуха за неделю ожидается ниже нормы на юге края на 6-7 градусов, а в Коми-Пермяцком округе - на 9-10 градусов. При этом 7-10 декабря среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 15-20 градусов, а в Коми-Пермяцком округе - почти на 25 градусов. Синоптики также отмечают высокую вероятность достижения минимальной температуры минус 40 градусов в период 8-10 декабря.