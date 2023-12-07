Роскомнадзор поддержал законопроект о беспрепятственном доступе провайдеров в дома

Далее нужно заняться разработкой правил и технических требований к размещению сетей связи в таких домах, сообщил замглавы ведомства Милош Вагнер

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор поддержал поправки ко второму чтению проекта закона о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома. Далее нужно заняться разработкой правил и технических требований к размещению сетей связи в таких домах, сообщил замглавы ведомства Милош Вагнер.

"Законопроект позволит создать равные условия для всех операторов связи для достижения важной цели - удовлетворения потребностей граждан в качественных и доступных услугах связи. Законопроект поддерживаем", - сказал он на расширенном заседании комитета по информполитике.

После принятия законопроекта Роскомнадзор также считает важным сосредоточиться вместе с коллегами из Минцифры на разработке акта правительства, который определит правила и технические требования к размещению сетей связи в многоквартирных домах, добавил Вагнер. "Мы должны снизить риски того, что при размещении оборудования будут затрагиваться существенно интересы граждан. Чтобы соблюдались не только требования по безопасности, которые действительно важны, в том числе пожарной, но необходимо обеспечить бережное отношение к общедомовому имуществу и не создавать неприемлемый дискомфорт жителям", - пояснил он.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о безвозмездном размещении сетей связи в многоквартирных домах и доступе к ним интернет-провайдеров.

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов-единороссов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком в ноябре 2022 года. Поправками предлагается дополнить закон "О связи" и Жилищный кодекс РФ. Законопроект предлагает ввести новый механизм доступа операторов связи к инфраструктуре связи в многоквартирных жилых домах.

В частности, устанавливается, что сети связи размещаются на объектах общего имущества собственников многоквартирного дома на основании договора с любым собственником или нанимателем жилья без необходимости принятия решения общим собранием. По действующим нормам для размещения оборудования связи на общедомовом имуществе необходимо решение не менее двух третей собственников помещений многоквартирных домов на общем собрании собственников.