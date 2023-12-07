В Подмосковье открыли более 50 лыжных трасс

У 14 парковых лыжных трасс можно приобрести необходимый спортивный инвентарь на прокат

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Свыше 50 лыжных трасс открыли на территории парков и лесопарков Московской области, их общая площадь превышает 170 км. Также жителям и гостям региона в этом году будут доступны более 50 тюбинговых горок и свыше 180 катков, сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 52 лыжные трассы. Из них 13 с протяженностью более 5 км. Например, в парке имени Ларисы Лазутиной на 17,5 км, а в Кузьминском лесопарке на 5,3 км. Там можно приобрести в прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости", - привели в тексте слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

Уточняется, что также 27 малых лыжных трасс имеют протяженность 1-3 км, 15 средних - 3-5 км. Общая протяженность всех лыжных трасс в регионе составляет 173,4 км. Также сообщается, что у 14 парковых лыжных трасс можно приобрести необходимый спортивный инвентарь на прокат.

В пресс-службе добавили, что в этом году жители и гости Московской области смогут посетить не только 52 лыжные трассы, но и 56 тюбингованных горок и более 180 катков.