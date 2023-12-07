Скворцова призвала ежегодно расширять регистр доноров костного мозга на 100 тыс.

По словам главы ФМБА, прошедшая в России акция в поддержку донорства "#ДавайВступай!" оказалась чрезвычайно успешной и сплотила всю общественность

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Федеральный регистр доноров костного мозга необходимо ежегодно расширять на 100 тыс. для закрытия потребности российских пациентов в донорах на 90-95%. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

"Нам надо в год расширять регистр примерно на 100 тыс. новых доноров, чтобы мы обеспечили все наше население - фактически 90-95% потребности - собственными российскими донорами", - сказала она в беседе в студии ТАСС в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия".

По словам Скворцовой, прошедшая в России акция в поддержку донорства "#ДавайВступай!" оказалась чрезвычайно успешной и сплотила всю общественность. В агентстве считают, что этот марафон не должен завершаться, так как он может позволить увеличить объем регистра доноров костного мозга. Таким образом, ФМБА России удастся подойти к возможности нахождения правильных генетических доноров для россиян на 90-95%, уточнила Скворцова. В 2021 году этот показатель составлял 50%, в 2023 году - 75%, отметила она.

Скворцова напомнила, что регистр создали по поручению президента РФ Владимира Путина. Платформа заработала с 1 сентября 2022 года, в ней объединились локальные государственные и частные регистры. На момент запуска в регистр входили данные о 112 тыс. кандидатных донорах костного мозга, они копились на протяжении 10 лет, пояснила руководитель агентства. "На сегодняшний день число потенциальных доноров уже превысило 301 тыс. С 1 января мы увеличили численность регистра в 2,6 раза - на 115,5 тыс. человек", - добавила она.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.