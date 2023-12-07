В Одинцовском округе в 2025 году появится новая школа на 1,1 тыс. мест

Школа рассчитана на размещение 44 классов для учащихся от 6 до 17 лет

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил облик будущей школы на 1,1 тыс. мест в селе Лайково Одинцовского округа. Строительство объекта образования завершат в 2025 году, сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.

"Новая современная общеобразовательная школа на 1,1 тыс. мест, которая появится в Лайково, рассчитана на размещение 44 классов для учащихся от 6 до 17 лет. Общая площадь здания составит более 13 тыс. кв. м. В рамках реализации объекта планируется создать 103 новых рабочих места. Завершить строительство школы планируется в 2025 году", - привели в сообщении слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.

Будущая школа будет иметь четыре этажа. Здание спроектировано по принципу угловой симметрии, которая по замыслу выражает движение, рост и развитие. Главная входная группа расположится в основании угла главного блока. Со стороны двора к угловому зданию примыкают разноэтажные блоки помещений от 3 до 4 этажей. Они образуют квадрат, в центре которого предусмотрено открытое общешкольное пространство.

"Центральной частью школы станет внутренний дворик, на переменах школьники смогут использовать его как рекреационное пространство. Что касается экстерьера, он интересен тем, что каждый блок школы получит уникальный разноразмерный рисунок окон с индивидуальной раскладкой, чередующимся обрамлением из контрастной плитки и декоративной штукатурки, который сформирует единую полиметрию фасадов", - процитировали в сообщении главного архитектора Московской области Александру Кузьмину.

По проекту в школе предполагается размещение двух спортивных залов, информационно-библиотечного центра с многофункциональным зонированием и мастерских, в которых дети смогут учиться шить, готовить, работать с деревом и металлом. Также предусмотрены столовая с пищеблоком и медицинский кабинет. Помимо этого, в объекте образования планируется создать двухуровневое пространство актового зала высотой более 6 м с амфитеатром на 400 посадочных мест.