В Жуковском в 2024 году откроется школа на 1,1 тыс. учеников

Новая школа строится в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Строительство школы на 1,1 тыс. учеников продолжается в Жуковском, открытие запланировано на 1 сентября 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

"В городском округе Жуковский продолжается строительство большой современной школы для 1,1 тыс. учеников. Рабочие завершают монолитные работы по возведению здания. <...> Открыть школу планируется 1 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая школа строится в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета. Согласно проекту, четырехэтажное здание общей площадью более 16,8 тыс. кв. м. будет состоять из секций-блоков начальной школы на 400 учащихся и основной и старшей школы на 700 учеников.

В школе разместятся учебные классы, помещения для групп продленного дня, два спортивных зала с раздевалками, душевыми и тренерскими, актовый зал с эстрадой и артистическими помещениями, библиотечно-информационный центр, столовая с пищеблоком, добавляется в материале.