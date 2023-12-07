Нарушений правил остановки и стоянки в Москве в новых зонах платной парковки стало меньше

Количество нарушений снизилось на 25%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Число нарушений правил остановки и стоянки в тех зонах в Москве, где парковка стала платной месяц назад, снизилось на 25%. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП).

"Количество нарушений правил остановки и стоянки на участках улиц, где парковка стала платной месяц назад, снизилось на 25%. Улицы стали свободнее, поэтому водители реже паркуются с нарушениями - теперь они могут быстрее найти свободные места. Изменения произошли 7 ноября на 21 участке улиц. Сильнее всего эффект ощутим на Амурской и Пермской улицах - там число нарушений снизилось почти на 70%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что платные парковки помогают разгрузить улицы, поэтому средняя скорость движения растет, экстренные службы быстрее приезжают на вызовы, а на дорогах становится безопаснее. "Кроме того, местные жители получают приоритет при парковке в своем районе. Они могут оформить резидентное разрешение и без оплаты оставлять там автомобиль", - пояснили в Московском паркинге.