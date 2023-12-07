В день Северной Осетии гости форума "Россия" станцевали древний танец

Также гостей выставки-форума познакомили с осетинскими свадебными традициями

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Гости выставки-форума "Россия" на ВДНХ станцевали древний осетинский массовый танец Симд на дне республики Северная Осетия - Алания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло.

"Этот древний танец, пожалуй, один из самых значимых символов нашей истории и культуры. Симд завершал все большие праздники и народные гулянья, а принимали в нем участие жители не только одного села, но и всей округи. Спустя века традиция продолжается. Именно сегодня, в такой важный день, танец прошел по всему периметру выставки-форума "Россия". С большим удовольствием к нам присоединились гости из других регионов и стендов!" - говорится в сообщении.

Также гостей выставки-форума "Россия" познакомили с осетинскими свадебными традициями. В частности, с настоящей традиционной осетинской свадьбой. Молодые жители республики Константин Хетагуров и Анжелика Карданова стали участниками национального свадебного обряда, который продемонстрировал гостям выставки красоту осетинских традиций. Государственную регистрацию брака провел сотрудник управления ЗАГС Москвы.

Невесту в традиционном наряде встречали с национальными танцами и музыкой. Во главе торжества - старейшины, вознесшие молитву над тремя сакральными пирогами о благополучии новой семьи. От них же принимает благословение и невеста. Также прошли обряды с надочажной цепью, поднятием фаты, после чего невеста угостила женщин медом, который символизирует счастливую и благополучную жизнь.

"Северная Осетия всегда бережно относилась к сохранению национальных традиций, крепкими семейными устоями, преемственностью поколений. Выставка-форум "Россия" дала нам возможность показать это всей стране. Поздравляю вас с важнейшим событием в вашей жизни - днем бракосочетания", - пожелал Меняйло.

Мероприятия на дне региона

Посетители стенда республики с помощью VR-технологий также смогли совершить виртуальное путешествие по основным туристическим маршрутам Осетии, пройти виртуальный квест по приготовлению осетинских пирогов, собрать карту республики, представленную в виде пазла, узнать больше об Осетии в виртуальной игре.

На стенде была представлена и экспозиция предметов истории и искусства. В программе - выступления камерного хора "Алания", государственного академического ансамбля "Алан", ансамбля барабанщиков "Ритмы гор", исполнителя Феликса Царикати и других.

В Доме российской кухни для посетителей выставки развернуто гастрономическое представление "Вкусы Алании". Гости смогут не только продегустировать традиционные осетинские блюда, но и понаблюдать за процессом приготовления. Команда шеф-поваров приготовит осетинские пироги с различными начинками, суп лывжа, а также гастрономические изыски из спаржи.

Кроме того, в течение дня работает ярмарка с местной продукцией, посетители выставки могут приобрести изделия народно-художественных промыслов осетинских мастеров.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.