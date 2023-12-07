В Москве наградили победителей премии "Звезда Дальнего Востока"

На премию было подано 73 заявки из девяти регионов ДФО

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Победителей ежегодной общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока" наградили в столице. В этом году темой премии впервые стало восстановление Донбасса и волонтерство в зоне СВО.

"Я там (на Донбассе - прим. ТАСС) был несколько раз, и первое, на что обращаешь внимание - там нет ни одной свежей школы, построенной после 1991 года, ни одного детского садика, ни одной библиотеки, ни одного бассейна - все, что построено, уже построено <...> когда регионы вернулись в состав России", - сказал на церемонии вручения заместитель полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.

В этом году на премию было подано 73 заявки из девяти регионов ДФО. Лауреаты были награждены в пяти номинациях: "Все для победы", "Волонтерство", "Вузы для СВО", "Красная строка", "Новаторство". Так, в номинации "Волонтерство" победила Ангабаева Ольга из Бурятии, которая открыла собственный волонтерский центр "Бурятия - мы вместе", в номинации "Все для победы" среди предприятий, готовящих продукцию двойного назначения, победителем стал Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод, в номинации "Новаторство" лауреатом стал "Лесозаводский комбинат - Пошив" из Приморского края, в номинации "Вузы для СВО" - Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. Филиппова.

Кроме того, в номинации "Красная строка", которую создали для журналистов и блогеров для поощрения за активность во время специальной военной операции, победила Екатерины Колч из Камчатского края, она подготовила серию интервью с героями СВО. Награду ей вручил руководитель редакции региональных новостей ТАСС Андрей Цицинов. "Приятно то, что журналисты и блогеры, осознавая всю ответственность, прилагают максимум усилий, чтобы не просто передавать информацию, а показывать всему миру, как на самом деле обстоят дела в зоне СВО, какая помощь оказывается нашим ребятам", - сказал он.

За время проведения премии ее лауреатами стали уже более 100 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов. В состав жюри вошли специальный корреспондент, военкор "Комсомольской правды", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Коц, генеральный директор издательского дома "Аргументы и Факты" Руслан Новиков, исполнительный директор Корпорации развития Дальнего востока и Арктики Гасан Гасанбалаев, российский медиаменеджер, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, заместитель полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, медиаменеджер, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, а также секретарь Союза журналистов России и член Общественной палаты РФ Екатерина Агранович. ТАСС - официальный информационный партнер.