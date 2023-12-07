В ВОЗ заявили, что в некоторых странах обнаружили зараженные этиленгликолем суспензии

Как отмечается в распространенном в Женеве информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения, производителем этой продукции является компания Pharmic Laboratories (Pvt.) Ltd. из Пакистана

ЖЕНЕВА, 7 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об опасности, которую представляют зараженные диэтиленгликолем и этиленгликолем лекарственные препараты в виде сиропов и суспензий, обнаруженные в некоторых странах, включая Белиз, Лаос, Мальдивы, Пакистан и Фиджи. Как отмечается в распространенном в Женеве информационном бюллетене ВОЗ, производителем этой продукции является компания Pharmic Laboratories (Pvt.) Ltd. из Пакистана.

В организации отметили, что речь идет о "пяти различных лекарственных препаратах в виде сиропов и суспензий, первоначально обнаруженных на Мальдивах и в Пакистане". Уведомление об этом поступило в ВОЗ 8 ноября. Некоторые из этих препаратов были выявлены также в Белизе, Лаосе и на Фиджи. Это сиропы "Alergo", "Mucorid" и "Zincell", суспензии "Emidone" и "Ulcofin". Диэтиленгликоль и этиленгликоль присутствуют, как выяснилось, в 23 партиях этой продукции. "Заявленным производителем всех затронутых продуктов является компания Pharmic Laboratories (Pvt.) Ltd.", - отметили в ВОЗ.

В ноябре 2023 года образцы пяти различных партий сиропа "Alergo" были проверены в лаборатории контроля качества лекарств на Мальдивах. "Скрининг выявил потенциально неприемлемые количества диэтиленгликоля и этиленгликоля в качестве загрязняющих веществ", - отмечается в бюллетене. Лабораторные исследования, проведенные в Австралии, "подтвердили, что все пять партий были загрязнены этиленгликолем".

ВОЗ рекомендовала не использовать эти сиропы и суспензии, а также усилить надзор за цепочками поставок. Она напомнила, что диэтиленгликоль и этиленгликоль "токсичны для человека и могут оказаться смертельными". Некачественные сиропы и суспензии "небезопасны, и их использование, особенно детьми, может привести к серьезным травмам или смерти". При этом "токсические эффекты могут включать боль в животе, рвоту, диарею, неспособность мочиться, головную боль, изменение психического состояния и острое повреждение почек, которое может привести к смерти", отметили в организации.