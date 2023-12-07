Из-за технического сбоя запретили выезд из России в Грузию

В ГУ МЧС по Северной Осетии сообщили, что это связано со сбоем в работе информационной системы на контрольно-пропускном пункте "Дарьял"

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 декабря. /ТАСС/. Движение всех видов транспорта запрещено из России в Грузию из-за сбоя информационной системы в Грузии. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.

"По просьбе Пограничного управления Грузии в связи со сбоем в работе информационной системы на контрольно-пропускном пункте "Дарьял" запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 22:20 7 декабря 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.