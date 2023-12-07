В Самаре намерены продолжить строительство станции метро "Театральная"

По словам главы региона Дмитрия Азарова, вероятно, сроки работ будут сдвинуты

ТАСС, 7 декабря. Строительство станции метро "Театральная" в Самаре будет продолжено, но, возможно, будут сдвинуты сроки. Об этом заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе прямой линии в эфире ГТРК "Самара".

"Продолжим стройку. Подрядчик уведомил министерство строительства о приостановке работ. Но от своих планов не отказываемся. Возможно, придется сдвинуть сроки вправо, как говорят строители, но, уверен, это все равно будет гораздо быстрее, чем строились предыдущие станции и перегоны", - сказал Азаров.

Он отметил, что на решение подрядчика повлияла, в том числе работа правоохранительных органов по выяснению обстоятельств начала строительства станции. Азаров выразил надежду, что следователи понимают, насколько важно строительство метро для жителей региона. "Коллеги из федеральных, в том числе правоохранительных органов, надеюсь, тоже понимают, насколько это важный объект. Уверен, у них нет задачи заморозить стройку, а мы оказываем всемерное содействие правоохранительным органам, чтобы добиться истины и справедливого рассмотрения этого вопроса", - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что заинтересован в справедливом всестороннем рассмотрении вопроса. "Что там произошло: поторопились ли коллеги, желая быстрее реализовать проект, были ли какие-то злоупотребления, - уверен, следователи разберутся. Я лично заинтересован в справедливом всестороннем рассмотрении вопроса", - сказал Азаров.

Он также рассказал, что нерешенным остается вопрос переселения граждан из домов в зоне строительства. "Из 500 граждан переехал 421 человек, до конца этого года вопрос решится еще для 60 человек. По 12 собственникам вопрос будет решаться в суде", - отметил губернатор.

Обыски в правительстве

Ранее, по данным правоохранительных органов Самарской области, в здании правительства региона прошли обыски по делу о превышении должностных полномочий. Как сообщал губернатор региона Дмитрий Азаров, правоохранительные органы выясняли, какие нарушения могли быть допущены на начальном этапе строительства линии метро.

16 ноября Октябрьский районный суд Самары арестовал бывшего врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова до 12 января, также был арестован врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев. 23 ноября Октябрьский районный суд Самары изменил меру пресечения Асееву с содержания под стражей на домашний арест.