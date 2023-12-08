В Москве вручат ТЭФИ в категории "Информационное и общественно-политическое вещание"

Церемония состоится 8 декабря в отеле "Марриотт Империал Плаза"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинациях категории "Информационное и общественно-политическое вещание" пройдет 8 декабря в отеле "Марриотт Империал Плаза" в Москве. Всего награды получат победители более чем в 20 номинациях.

На соискание премии поступили 1 043 работы. Среди номинантов - Первый канал, "Россия-1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия-24", "Россия К", "Карусель", ОТР и другие телеканалы.

В одной из новых номинаций премии, которая получила название "Специальное (однократное) телевизионное событие года" финалистами стали "Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса. Гараж желаний", "Вызов". Трансляция старта и приземления первого космического киноэкипажа" на Первом канале и трансляция акции памяти "22 июня, ровно в 4 часа…". Реквием Роберта Рождественского" на канале "Россия-1". За звание лучшего ведущего дневного общественно-политического ток-шоу поборются Андрей Норкин и Иван Трушкин ("Место встречи", НТВ), Ольга Скабеева и Евгений Попов ("60 минут", "Россия-1") и Дмитрий Куликов ("Кто против с Дмитрием Куликовым", "Россия-1"). В номинации "Интервьюер" в финал вышли Федор Бондарчук ("Кино в деталях", СТС), Ольга Скабеева ("60 минут", "Россия-1") и Владислав Флярковский ("Новости культуры с Владиславом Флярковским", "Культура").

Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ-2023 проходит в этом году в два этапа: 7 декабря статуэтки вручили в Государственном академическом Малом театре России, а 8 декабря победителей отметят в отеле "Марриотт Империал Плаза".

ТАСС - генеральный информационный партнер премии.

О премии ТЭФИ

Национальная телевизионная премия ТЭФИ была учреждена Академией Российского телевидения 21 декабря 1994 года. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

Цель премии ТЭФИ - установление профессиональных ориентиров в сфере журналистики, направленных на благо интересов общества, содействие повышению просветительской и культурной функции российских СМИ, а также выявлению ярких и талантливых проектов.