В восьми районах Сахалина школьников перевели на удаленку из-за гололедицы

В 14 районах спасатели объявили экстренное предупреждение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Учащиеся нескольких школ в населенных пунктах восьми районов Сахалина переведены на дистанционное обучение из-за сильной гололедицы и циклона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства образования Сахалинской области.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и образованием гололедицы на дорогах 8 декабря на дистанционный режим обучения переведены школы поселка городского типа Ноглики. В Поронайском районе переведены на дистанционное обучение школьники 1-11-х классов. В Корсаковском районе переведены на дистанционное обучение школьники из сел Чапаево, Лесное, Охотское. В Томаринском районе на дистанционном обучении сегодня школьники из сел Белинское и Парусное", - рассказали в ведомстве.

Также на дистанционное обучение переведены учащиеся села Первомайск в Смирныховском районе, учащиеся школы №3 села Огоньки и первая смена школы №5 села Троицкое в Анивском районе.

В Александровске-Сахалинском и Тымовском районах приостановлено движение школьных автобусов, поэтому дети, для которых организован подвоз, переведены на дистанционное обучение. Младшие школьники Тымовского района приходят в школу по возможности и на усмотрение родителей, старшее звено учится в штатном режиме, рассказали в министерстве.

В ночь на 8 декабря в Сахалинскую область придет циклон, который принесет на острова дожди и штормовой ветер. Спасатели объявили экстренное предупреждение в 14 районах. За день до этого из-за гололедицы закрылась для движения часть автодорог на Сахалине, наблюдалось большое количество ДТП.

Сейчас на Сахалине местами идет дождь, местами - мокрый снег. Температура воздуха в утренние часы - минус 3 градуса на севере острова и минус 1 градус на юге. До циклона на Сахалине температура воздуха составляла до плюс 7 градусов днем, поэтому с похолоданием на дорогах образовалась гололедица.