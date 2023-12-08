В Москве ожидаются гололедица и до минус 15 градусов

Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до минус 15 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 13 до 15 градусов мороза. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус 18 градусов, ожидается и гололедица.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от минус 13 до минус 18 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус 21 градуса, местами прогнозируется небольшой снег.

Ветер восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба.

Оранжевый уровень погодной опасности действует в столице и области до 13:00 субботы из-за аномально холодной погоды со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов ниже климатической нормы.