Жителя Магаданской области наградили орденом Мужества за проявленную в зоне СВО отвагу

Младший сержант получил травмы, вынося с сослуживцем раненого с поля боя

ТАСС, 8 декабря. Младший сержант Илья Мараховский из Магаданской области указом президента России Владимира Путина награжден орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в боях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов в своем Telegram-канале.

"Орденом Мужества награжден младший сержант Илья Мараховский. Несмотря на юный возраст, в нем большая внутренняя сила и несгибаемая воля. Его позитивный настрой поддерживал боевой дух товарищей на фронте, в госпитале и сегодня на работе. Илья - герой", - написал он.

По информации губернатора, Мараховский выносил с сослуживцем раненого с поля боя, попали на мину. Сослуживец погиб, а Мараховский остался без ног.