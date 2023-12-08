В Иркутске ожидается аномально холодная погода

По словам синоптиков, среднесуточная температура будет на 11-17 градусов ниже нормы

ИРКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Аномальный холод, установившийся в Иркутске, продержится как минимум до 12 декабря. Температура будет на 11-17 градусов ниже нормы, сообщила ТАСС начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

"Морозы только начались, составлено штормовое предупреждение. Сильные морозы мы ожидаем на территории области, а в Иркутске - аномально холодную погоду. Пока дали [прогноз] до 12 декабря, но предварительные прогностические карты уже есть, и там до конца следующей рабочей недели пока холодный воздух не покидает территорию. Среднесуточная температура на 11-17 градусов ниже нормы. Ночами будет от минус 32 до минус 38, днем в пределах минус 24-28", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что аномалия заключается в том, что температуры ниже нормы установились в городе в начале декабря и продержатся несколько дней. "Обычно морозы - это январь и первая половина февраля. Какие-то отдельные дни могли быть с такими понижением, но чтобы вот так периодом как опасное явление, за последние годы я не помню, чтобы у нас так в декабре было. По крайней мере в первой декаде декабря", - добавила Янькова.