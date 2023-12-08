Собянин заявил, что навигация в метро стала полноценной экосистемой

Мэр Москвы также сообщил, что за последние годы сеть метро выросла в 1,5 раза

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Навигация в метро за 10 лет стала полноценной экосистемой. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге.

"Разработкой новой навигации мы начали заниматься 10 лет назад, и сегодня это уже не просто отдельные указатели метро, а полноценная экосистема, охватывающая все виды городского транспорта, включая самый новый - речной", - написал Собянин.

Мэр отметил, что развитие метрополитена - это мегапроект, в котором навигация важна не в последнюю очередь. Он напомнил, что первым экспериментом в этой сфере стала напольная навигация, появившаяся в 2014 году. Собянин также сообщил, что за последние годы сеть метро выросла в 1,5 раза, поэтому появилась необходимость разработать современный и узнаваемый стиль схемы московского метро.

Он также рассказал, что крупные ярко освещенные схемы начали размещать не только на улице у входов, но и на платформах всех станций метро. Традиционные печатные схемы в поездах теперь чаще дополняют сенсорные с возможностью выбора маршрута поездки, а на медиаэкранах начали транслировать номера маршрутов наземного транспорта, которые останавливаются у следующей станции метро.

За 10 лет также были обновлены традиционные световые указатели метро, адаптирован шрифт, который стало проще читать. Помимо этого, на указателях в метро появились пиктограммы, которые интуитивно отображают объекты и сервисы городской инфраструктуры. Навигация на стенах метро стала лаконичнее, указателей стало больше, появились вертикальные платформенные списки станций, которые находятся на уровне глаз. Он добавил, что за 10 лет все входы и выходы метро получили свои порядковые номера. На 12 крупных пересадочных узлах была внедрена сквозная нумерация, информирующая о выходах из метро на соседних станциях. Появились настенные указатели с картами ближайших окрестностей вокруг станций, а также разработана карта доступности для маломобильных пассажиров.

"Экосистема навигации Московского транспорта продолжает развиваться, это очень важный сервис для создания комфорта и безопасности миллионов людей. В будущем планируется внедрять еще больше цифровых решений в области навигации, тем самым делая ее еще более эффективной, а замену элементов оперативной", - резюмировал мэр.