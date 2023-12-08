Полезна ли кетодиета для здоровья?

Кетогенная диета (кетодиета) делает упор на потребление в основном жиров, при этом белки и углеводы присутствуют в рационе в небольших количествах. Ее принцип основан на том, чтобы изменить основной источник энергии для организма и заменить углеводы жирами. Жиры превращаются в кетоновые тела — продукт обмена веществ, которые и выступают "топливом" для органов и тканей. Отсюда и название диеты. Первоначально кетодиета использовалась при лечении эпилепсии, но затем из этой области ее вытеснили противоэпилептические препараты и она стала популярна среди желающих избавиться от лишнего веса.

Существуют разные варианты кетогенной диеты. Например, очень строгий предполагает на начальном этапе полное исключение углеводов из питания с последующим частичным возвращением их в рацион. При более щадящей схеме в рацион включается от 20 до 40% углеводов, тогда как при сбалансированном питании их потребление должно составлять, по некоторым оценкам, от 45 до 60%. Некой "стандартной" схемы с определенным соотношением между жирами, белками и углеводами нет. Но в Сети "классической" нередко называют кетодиету с очень низким содержанием углеводов. При этом в классическом варианте кетодиета подразумевает употребление жирной рыбы и мяса, птицы, сыра, яиц, авокадо, орехов и семечек, растительных и сливочного масел, некрахмалистых овощей и зелени. Отказаться придется от сахара в любом виде, выпечки, круп и макарон, картофеля и других корнеплодов, фруктов, ягод и алкоголя.

Среди плюсов кетодиеты эксперт Роспотребнадзора кандидат медицинских наук, врач-диетолог, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Татьяна Солнцева называет быстрое и значительное снижение массы тела, уменьшение уровня глюкозы в крови и повышение работоспособности. Также врач-диетолог отмечает, что при этой диете можно наблюдать улучшение настроения, повышение энергичности, когда организм перестраивается под новую систему питания, и притупление чувства голода, поскольку жиры и белки дают более длительное насыщение. Обратной стороной медали, по мнению эксперта, могут стать быстрая потеря веса за счет ухода именно большого количества жидкости, нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы, возникновение тахикардии, кетоновой простуды (по симптомам похожа на обычную), сыпи на коже, неприятного запаха изо рта, судорог в связи с дефицитом магния и повышение холестерина. А отказ от овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов грозит негативно отразиться на иммунной и пищеварительной системах. Не рекомендуется кетодиета больным сахарным диабетом первого типа, с нарушениями обмена веществ (например, подагрой, мочекаменной, желчекаменной и т.п. болезнями), а также подросткам и беременным.

Кандидат медицинских наук, диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова подчеркивает, что человек не может длительное время нормально существовать на кетодиете. При некоторых заболеваниях возможно краткосрочное применение такого варианта питания в качестве лечебного, но не дольше 21 дня. При этом человек должен быть предварительно обследован врачом и проходить подобное диетическое лечение под его контролем.

В долгосрочной перспективе с низкоуглеводной диетой могут быть связаны серьезные риски для здоровья: мочекаменная болезнь, остеопороз, заболевания печени и дефицит витаминов и минералов. А сама высокожировая основа кетодиеты противоречива. Некоторые исследования отмечают ее положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы, а другие, напротив, говорят о возможном вреде замены углеводов жирами.