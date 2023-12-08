Уровень доверия опрошенных россиян Путину превысил 78%

Деятельность правительства одобряют 51,4% респондентов опроса ВЦИОМ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 27 ноября по 3 декабря, за последнюю неделю не изменился и составляет 78,5%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,5% участников опроса (без изменений), а уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,6 п.п. и составляет 75,8%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 51,4% опрошенных (плюс 1,7 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 53,3% респондентов (плюс 1 п.п.). О доверии Мишустину заявили 61,9% опрошенных (плюс 0,8 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,5% (минус 0,6 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 27,9% (минус 1,5 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 18,3% (плюс 1,3 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,4% (плюс 0,6 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 39,8% (минус 1,1 п.п.), КПРФ - 10,4% (плюс 1,2 п.п.), ЛДПР - 9,2% (без изменений), "Справедливой России - За правду" - 4,3% (минус 0,1 п.п.), "Новых людей" - 5% (плюс 0,6 п.п.).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.