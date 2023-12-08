В Польше сообщили об улучшении состояния здоровья экс-президента Валенсы

Леха Валенсу до этого госпитализировали с коронавирусом

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Состояние здоровья бывшего президента Польши (1995-2000) и создателя независимого профсоюза "Солидарность" Леха Валенсы, заразившегося COVID-19, улучшается. Об этом со ссылкой на секретаря политика Марека Качмара сообщает радиостанция RMF FM.

"Лех Валенса чувствует себя лучше, у него появился аппетит", - цитирует секретаря радиостанция.

В начале недели 80-летний Валенса заявил об ухудшении самочувствия и был госпитализирован с коронавирусом. В четверг он разместил в сети свою фотографию на больничной койке.

По данным RMF FM, бывший президент болеет сахарным диабетом. Два года назад ему был установлен кардиостимулятор.