В России с 2024 года расширят возможность бесплатно получать лекарства при болезнях сердца

С 2020 года благодаря нацпроекту "Здравоохранения" бесплатные лекарства получили более 1,7 млн пациентов высокого риска

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Лекарственное обеспечение пациентов с болезнями сердца, находящихся под диспансерным наблюдением, будет расширено с 2024 года. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"С 2024 года лекарственное обеспечение в рамках программы расширится - бесплатные лекарства будут доступны лицам, страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса левого желудочка", - говорится в приветствии министра к участникам и гостям национального конгресса с международным участием "Сердечная недостаточность - 2023".

Мурашко напомнил, что с 2020 года благодаря национальному проекту "Здравоохранения" бесплатные лекарства получили более 1,7 млн пациентов высокого риска, состоящие под диспансерным наблюдением. В 2021 году срок лекарственного обеспечения продлили до двух лет, с 2022 года перечень расширили еще на восемь международных непатентованных наименований (МНН).