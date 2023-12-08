В Новосибирске прокуратура выявила более 100 нарушений в уборке снега за дни снегопада

По словам прокурора города Романа Сивака, справляться с такими ситуациями - обязанность муниципалитета, предусмотренная федеральным законом

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Новосибирска выявила более 100 нарушений и внесла около 40 представлений в течение прошедшей недели, когда наблюдались резкие перепады температур и сильный снегопад. Обобщенное представление внесено мэру города, рассказал в пресс-центре ТАСС прокурор Новосибирска Роман Сивак.

"В совокупности за эти несколько дней этой недели при повышении температуры, большие снегопады, потом при понижении температуры было выявлено более 100 нарушений, внесено около 40 представлений. Районные прокуроры реагировали и вносили акты реагирования руководителям дорожно-эксплуатационных предприятий, МКУ соответствующих, у которых компетенция связана с вывозом снега, с очисткой соответствующих. Мною вчера было внесено представление мэру города обобщенное представление, где мы ему указали на недостатки, которые выявлялись", - сказал Сивак.

Он добавил, что во время чрезвычайных погодных явлений, прокуроры контролировали, количество спецтехники и людей, которые выходили на очистку снега в разных районах города городе. По словам прокурора, справляться с такими ситуациями - обязанность муниципалитета, предусмотренная федеральным законом.

Также Сивак подчеркнул, что в городе отмечается нехватка снегоуборочной техники, сейчас парк составляет 495 единиц техники, еще 51 единица будет приобретена в этом году. Нехватка техники, по оценкам прокуратуры, в городе составляет порядка 670 единиц.

В Новосибирской области действует штормовое предупреждения из-за аномальных погодных явлений. 6 декабря наблюдался сильный снегопад, за сутки в регионе выпало половина месячной нормы снега. На смену снегопаду пришли аномальные морозы. В городе отмечались пробки до 10 баллов. По данным синоптиков, с 8 по 13 декабря ожидается мороз до минус 40 градусов.