Путин поздравил народную артистку СССР Фрейндлих с днем рождения

По словам президента, Алису Фрейндлих по праву считают настоящей звездой отечественного кинематографа

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днем рождения, назвав ее настоящей звездой отечественного кинематографа. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемая Алиса Бруновна! Примите теплые поздравления с днем рождения. Вас по праву считают великолепной актрисой, подлинным корифеем сцены и настоящей звездой отечественного кинематографа", - говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что актриса многие десятилетия хранит верность своему призванию, зрителям, радует их яркими ролями и неподражаемым обаянием. "И поклонники отвечают вам искренней, непреходящей любовью", - добавил Путин.

Он также пожелал артистке доброго здоровья, вдохновения и всего наилучшего.

Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года. С 1983 года служит в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова. Снималась в фильмах "Служебный роман", "Соломенная шляпка", "Жестокий романс" и других. Лауреат Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского (1976) и Государственной премии РФ в области литературы и искусства (1996, 2001, 2008).