В ФАДН заявили, что Россия не потеряла ни одного языка с начала прошлого века

В РФ используют 150 языков, а с учетом диалектов - 277

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российская модель сохранения языкового многообразия подтвердила свою эффективность - с начала прошлого века Россия не потеряла ни одного языка, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.

"За весь советский период и с 1991 года мы умудрились не потерять ни одного языка. Наша модель сохранения языкового многообразия подтверждает свою эффективность", - сказал он журналистам перед началом открытого заседания Национального организационного комитета по подготовке и проведению в 2022 - 2032 годах в РФ Международного десятилетия языков коренных народов.

Баринов отметил, что проблема сохранения языкового многообразия одна из самых важных во всех странах.

"Семья и школа - основные институты, которые позволяют сохранить язык как самоидентификацию любого народа. На сегодняшний момент нам нужно сохранить многообразие в стремительно меняющемся обществе", - пояснил он.

Ранее глава ФАДН сообщал, что Россия обладает "колоссальным языковым многообразием", так как в РФ используют 150 языков, с диалектами - 277.