Поезда на МЖД начнут курсировать по новому графику 10 декабря

В пригородном сообщении по рабочим дням в рейсы станут выходить 4 884 поезда

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Новый график движения пассажирских и пригородных поездов на Московской железной дороге (МЖД) введут с 10 декабря. В дальнем следовании будет курсировать 251 пара пассажирских поездов, из которых 23 новых, сообщается на официальном сайте компании.

"С Казанского вокзала назначено четыре новых пары поездов, Ярославского - пять, Павелецкого - четыре, Киевского - два, с Восточного - одна пара (поезда № 157/158 Москва - Санкт-Петербург). Также назначается шесть поездов, маршрут которых проходит в основном в обход Москвы. В частности, № 142/141 Смоленск - Архангельск, № 143/144 Мурманск - Смоленск, № 149/150 Самара - Минск с остановками на станциях в Рязанской и Тульской областях, № 203/204 С.-Петербург - Белгород с остановками на станциях в Курской, Орловской, Тульской областях и Москве, № 279/280 С.-Петербург - Таганрог с остановками на станциях в Тульской области и Москве, № 295/296 Воркута - Анапа с остановками на станциях во Владимирской и Рязанской областях. Кроме того, в новом графике будет курсировать поезд № 140/139 Минск - Смоленск (формирования Белорусской железной дороги) с остановкой в Витебске", - говорится в публикации.

Отмечается, что в пригородном сообщении, на которое приходится основной объем пассажирских перевозок на МЖД, по рабочим дням в рейсы станут выходить 4 884 поезда (по выходным - 4 556). Из них на МЦД - 638, на МЦК - 484 и 226 аэроэкспрессов.