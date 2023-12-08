В МИД Китая сообщили о сокращении визовых сборов до 75% от текущей стоимости

Представитель ведомства Ван Вэньбинь отметил, что после ослабления антиковидных ограничений китайское правительство продолжает оптимизировать визовую политику и порядок въезда иностранцев в страну

ПЕКИН, 8 декабря. /ТАСС/. Посольства и консульства Китая за рубежом сократят визовые сборы до 75% от текущей стоимости оформления визы. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"В качестве временной меры посольства и консульства Китая за рубежом с 11 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года будут взимать визовый сбор <…> в размере 75% от текущей стандартной стоимости", - заявил Ван Вэньбинь. Это коснется всех посольств и консульств Китая, указал он. Для уточнения деталей он рекомендовал обращаться в посольство или консульство КНР в той или иной конкретной стране.

По его словам, после ослабления антиковидных ограничений в начале этого года китайское правительство продолжает оптимизировать визовую политику и порядок въезда иностранцев в Китай, а также поощрять трансграничные поездки граждан КНР и других стран.