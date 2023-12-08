В Москве начали работы по устройству пассажирского вестибюля станции Царицыно МЦД-2

Готовность объекта составляет 9%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Монолитные работы по устройству пассажирского вестибюля остановочного пункта МЦД-2 Царицыно начали в столице. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"Проектом предусмотрена реконструкция двух пассажирских платформ и строительство подземного вестибюля, обеспечивающего интеграцию с одноименной станцией метрополитена в едином контуре, а также выходы в сторону улицы Каспийская и музея-заповедника "Царицыно". В настоящее время завершаются работы по устройству котлованов и начаты монолитные работы по устройству пассажирского вестибюля", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что готовность объекта составляет 9%. Реализация проекта обеспечит жителей районов Царицыно и Бирюлево Восточное обновленной пассажирской транспортной инфраструктурой, а также создаст комфортный и безопасный проход посетителей к музею-заповеднику "Царицыно", пояснили в ведомстве,

"Царицыно - один из крупнейших транспортных узлов в столице, здесь большое количество пассажиров МЦД-2 каждый день пересаживаются на Замоскворецкую линию: это первая при следовании со стороны области пересадка с диаметра на метро. Сейчас между метро и МЦД пассажиры идут по улице, в будущем же эта пересадка станет более комфортной, станции свяжет подземный переход, больше не придется выходить на улицу", - подчеркнули в департаменте строительства.

Программа развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации перспективных диаметральных маршрутов на период 2019-2024 годов была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным и генеральным директором - председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым, заключил Загрутдинов.