Жители Подмосковья с начала года оформили онлайн почти 150 тыс. медицинских справок

В регионе доступны девять видов медицинских справок в цифровом варианте

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Около 150 тыс. медицинских справок оформили с начала года жители Московской области в рамках регионального проекта "Онлайн-поликлиника". В настоящее время в Подмосковье оформить в "цифре" можно девять видов медсправок, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Для удобства жителей мы перевели ряд справок в цифровой вид. Теперь для того, чтобы оформить справку, нет необходимости посещать поликлинику. Кроме того, такой документ не помнется и не потеряется, так как он будет храниться в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье". Всего с начала года было оформлено почти 150 тыс. медицинских справок, самая популярная - справка об отсутствии контактов", - привели в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что оформление справок в электронном виде реализуется в Подмосковье по проекту "Онлайн-поликлиника". В настоящее время жителям региона доступны девять видов медицинских справок в цифровом варианте. Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, которая необходима абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение - 070/у, справка для детского лагеря - 079/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей (076/у), санаторно-курортная карта для взрослых (072/у) и справка для предоставления в спортивную секцию.