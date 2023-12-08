В Новосибирске из-за переустройства газовой сети перенесли ввод инфекционной больницы

Изначально медчуреждение должны были ввести в 2022 году

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Окончание строительства новой инфекционной больницы под Новосибирском на 504 места, которая станет одной из крупнейших в Сибири, перенесен на 31 декабря 2023 года из-за переустройства газовой сети. Об этом рассказал в пресс-центре ТАСС исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры Станислав Ксензов.

"В связи с необходимостью переустройства газовой сети, переносом газопровода срок окончания строительства инфекционной больницы был перенесен на 31 декабря этого года, прокуратура Новосибирского района при инспекционном визите на объект зафиксировала отставание от графика, <…> в настоящее время на объекте увеличено количество работников, дополнительно привлечены субподрядные организации. Надеемся, что проект будет реализован, органы прокуратуры все это проконтролируют", - сказал Ксензов.

Изначально медчуреждение должны были ввести в 2022 году, затем сроки перенесли на 2023-й в связи с долгим проектированием, которое завершилось только в июле этого года, а стоимость строительства выросла с 5 млрд до 16 млрд рублей. Ранее губернатор региона Андрей Травников сообщал, что больница начнет работать в первом квартале 2024 года.

Он отметил, что в ходе проверок прокуратуры было установлено, что соглашение между концессионером и концедентом не предусматривало ответственность частного партнера за несвоевременное исполнение своих обязательств, а министерство здравоохранения не принимало мер по взысканию неустоек с компании за нарушение сроков реализации объекта.

По представлению прокурора области губернатор привлек министра здравоохранения к дисциплинарной ответственности, стороны заключили дополнительное соглашение, урегулировав вопросы ответственности частного партнера. По иску Минздрава Арбитражный суд региона взыскал с компании неустойку за неисполнение соглашения в размере почти 1 млн рублей. "Решение не вступило в законную силу, обжалуется Минздравом, поскольку изначальные требования региональных властей оценивались в 48 млн рублей", - сказал он.

Вопрос о необходимости создания в Новосибирске новой инфекционной больницы летом 2020 года впервые подняли депутаты регионального заксобрания в связи с обострившейся ситуацией с коронавирусом. Ранее в связи с ростом числа заразившихся в Новосибирске под инфекционные госпитали задействовали областной кардиодиспансер, больницу скорой помощи, родильный дом, госпиталь ветеранов войн, а также два федеральных медучреждения. В начале августа 2022 года было получено разрешение на строительство под Новосибирском инфекционной больницы на 504 места. Ее возведением занимается инвестиционно-строительный холдинг "К1".