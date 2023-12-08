Семья Героя РФ Егорова передала золотую медаль историческому парку в Якутске

Директор парка Дмитрий Соловьев отметил, что экспонаты займут центральное место в экспозиции и будут символизировать доблесть, храбрость и любовь к Родине

ЯКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Семья погибшего в ходе специальной военной операции Героя России Дмитрия Егорова передала в ходе церемонии его золотую медаль и личные вещи для новой экспозиции в историческом парке "Россия - моя история" в Якутске, сообщает корреспондент ТАСС.

"Уважаемые Николай Алексеевич, уважаемые родные Дмитрия Егорова, нашего героя, я хотел бы выразить благодарность вам за это решение. Я понимаю, что оно непростое, потому что это священная семейная реликвия. Но сегодня эта реликвия становится нашим всеобщим достоянием, и мы сделаем все, чтобы представить достойно в новой экспозиции, о которой заявил Айсен Сергеевич (Николаев, глава Якутии - прим. ТАСС). Эти экспонаты займут центральное место в этой экспозиции и будут символизировать доблесть, храбрость, самоотверженность, любовь к нашей Родине. Мы приложим к этому все усилия", - сказал после церемонии директор исторического парка Дмитрий Соловьев.

Церемония состоялась на пленарном заседании первого республиканского антифашистского форума в Якутске. Приняли участие отец Николай Алексеевич, брат Алексей Николаевич, сестры Полина Егоровна и Ольга Николаевна, племянник Николай Юрьевич, жена Надежда Алексеевна и двое детей Егорова. Были переданы портрет, медаль Героя России, грамота президента РФ Владимира Путина, бронежилет, шлем военнослужащего и флаг Сунтарского района, откуда был родом Егоров.

Звание Героя России было присвоено рядовому Егорову посмертно. В Минобороны РФ сообщали, что рядовой 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Егоров был посмертно представлен к званию Героя РФ за героизм, отвагу и мужество, проявленные в бою против Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Новомайорское. Как уточняли в военном ведомстве, во время боя непрерывным огнем из стрелкового оружия рядовой ликвидировал часть штурмовой группы ВСУ и таким образом заставил противника отступить. При этом Егоров получил тяжелое ранение, которое стало для него смертельным.

Егоров родился 27 января 1975 года в Сунтарском районе Якутской АССР. В 1991 году окончил Арылахскую среднюю общеобразовательную школу. В 2023 году также награжден медалью "За укрепление боевого содружества".