В Киеве закроют движение метро на шести станциях из-за проседания грунта в тоннелях

В городском совете отметили, что восстановительные работы займут шесть месяцев

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Движение поездов между шестью станциями метро закроют в Киеве на полгода с 9 декабря из-за проседания грунта в тоннелях. Об этом сообщили в Telegram-канале Киевского городского совета.

"Ограничения на участке Теремки - Демеевская вводятся в связи с необходимостью срочного проведения ремонта перегонного тоннеля между станциями. <...> Из-за неравномерных процессов разуплотнения, виброползучести вокруг грунтового массива и нагрузки на тоннельную оправу появился риск потери устойчивости тоннельных сооружений", - говорится в сообщении. Там добавили, что предварительно, восстановительные работы займут шесть месяцев.

По информации городского совета, перегонные тоннели между некоторыми станциями сооружались в 2008-2010 годах.