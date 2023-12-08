Путин вручает медали "Золотая звезда" Героям России

Церемония началась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Героев Отечества. Церемония началась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Госнаграды из рук главы государства получат 15 военнослужащих - старший сержант Максим Девятов, младший сержант Дмитрий Еремин, старший лейтенант Эдуард Казымов, рядовой Александр Корнилов, сержант Юрий Мизерный, старший сержант Александр Михайлов, подполковник Дашибал Мункожаргалов, сержант Ильяс Мухамедеев, капитан Михаил Полушкин, старший сержант Максим Поташев, старший лейтенант Илья Споняков, младший сержант Николай Харченко, подполковник Султан Хашегульгов, полковник Андрей Шелест, майор Ярослав Якубов.

Всего на мероприятие приглашены более 200 военных и гражданских лиц, которые проявили особое мужество и героизм. Среди них, например, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества.

День Героев Отечества ежегодно празднуется в России 9 декабря. В эту памятную дату чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Дата приурочена к празднику Российской империи - Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 по 1917 год.

Традиция чествования Героев Отечества была возобновлена в РФ в 2013 году. С тех пор Путин ежегодно проводил в Кремле торжественные приемы по случаю этой даты, за исключением двух пандемийных лет - 2020-го и 2021-го. В эти два года Путин обращался к Героям Отечества с видеопоздравлением.

Георгиевский зал - самое большое помещение Большого Кремлевского дворца. Этот зал - один из анфилады парадных залов, он получил название по ордену в честь Святого Георгия Победоносца. Зал использовался во время множества торжественных церемоний в императорской России, СССР. Сейчас в Георгиевском зале проходят мероприятия с участием президента РФ.