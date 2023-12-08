Ингушский государственный университет начнет подготовку инженеров

Создаваемая в регионе IT-академия будет ежегодно выпускать около 500 человек

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Подготовку специалистов инженерных специальностей начнет Ингушский государственный университет. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов на открытии дня республики на выставке-форуме "Россия".

"Мы поставили задачу перед университетом и министерством образования [республики], чтобы у нас готовили инженеров, технарей. Мы подписали соглашение с Московским физико-техническим институтом и с Самарским государственным техническим университетом, будем готовить инженеров, специалистов технических специальностей", - сказал он.

Калиматов отметил, что, помимо этого, создаваемая в регионе IT-академия будет ежегодно выпускать около 500 человек. "С 18 лет до 60 лет можно туда попасть на обучение, обучение это бесплатное. 500 выпускников будет каждый год, это важно для нашего субъекта", - пояснил глава республики.

Прием студентов на обучение в "Школе 21" на базе первой на Северном Кавказе Академии цифрового развития начался в Ингушетии в ноябре 2023 года. Школу планируется открыть в феврале 2024 года в административном центре республики Магасе. Образовательный проект реализуется при поддержке благотворительного фонда "Сафмар" Михаила Гуцериева.