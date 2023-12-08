В регионах УрФО продлили предупреждение об аномальных морозах

По информации Уральского Гидрометцентра, аномальные морозы отмечаются в Свердловской, Курганской и Челябинской областях

ТЮМЕНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Аномально холодная погода продлится в Тюменской области до 12 декабря и в Свердловской области до 13 декабря, среднесуточная температура воздуха в эти дни будет ниже климатической нормы более чем на 10 градусов. Об этом сообщили в главных управлениях МЧС по регионам.

"Штормовые и экстренные предупреждения: <…> с 9 по 12 декабря 2023 года на юге Тюменской области ожидается опасное явление - аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более", - говорится в сообщении.

Управление МЧС по Свердловской области также предупредило жителей региона о холодной погоде со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 10-17 градусов до 13 декабря. По данным Уральского Гидрометцентра, аномальные морозы отмечаются в эти дни в Свердловской, Курганской и Челябинской областях, температура воздуха ниже климатической нормы до 20 градусов. Наиболее низкая температура предполагается на севере и востоке Свердловской области в ночь на 11 декабря, она может достигнуть 38 градусов ниже нуля.

В Югре в настоящее время также фиксируются морозы до минус 40 градусов. В связи с холодной погодой на дорогах региона открыты бесплатные пункты обогрева. Кроме того, сотрудники ДПС Югры дежурят на трассах региона и при необходимости помогают водителям, оказавшимся в трудной ситуации.

Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, у школьников с 1 по 11 класс первой и второй смены второй день не проводятся занятия в очном режиме. Ранее сообщалось об отмене очных занятий с 1-го по 11-й классы в Челябинске и с 1-го по 9-й классы в Магнитогорске, также массово отменены занятия у школьников Ханты-Мансийского автономного округа. Студентов Южно-Уральского государственного университета в Челябинске в связи с аномальными морозами 8 и 9 декабря перевели на дистанционное обучение.