Новый мост через реку Селенга в Бурятии планируют построить в 2027 году

Он должен помочь решить проблему автомобильного трафика между левобережьем и основной частью города

ТАСС, 8 декабря. Дополнительный мост через реку Селенга в Улан-Удэ планируют построить в 2027 году в рамках реализации мастер-плана города. Об этом сообщил в прямом эфире в своих соцсетях глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

"Когда у нас в марте был [президент России] Владимир Владимирович Путин, он утвердил мастер-план города Улан-Удэ. И в рамках мастер-плана есть мероприятия по строительству моста через Селенгу. Единственное, в планах стоит на 2027 год, потому что там цена за 20 млрд рублей. Но мы уже делаем технико-экономическое обоснование, предпроектную проработку. Объект большой, дорогой. Но мы готовимся его делать", - сказал Цыденов в ответ на вопрос местных жителей.

Этот мост должен помочь решить проблему автомобильного трафика между левобережьем и основной частью города. Сейчас местные жители регулярно жалуются на сложности с выездом и пробки в этом районе.

Сейчас в Улан-Удэ строят третий мост через реку Уда. Завершение проекта планируется в 2024 году. Новый четырехполосный мост длиной 202 метра и шириной 26 метров соединит Октябрьский и Железнодорожный районы, минуя центр города, это решит проблему пробок в центральной части Улан-Удэ.

Проект мастер-плана Улан-Удэ, где живут около 500 тыс. человек, впервые был представлен на Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года. "Ядром" мастер-плана столицы Бурятии является исторический центр города, там планируется построить современные здания для Национального музея Бурятии, театра "Байкал" и студенческий кампус на базе консорциума пяти вузов, работающих в Улан-Удэ. Одна из главных задач проекта по созданию студенческого городка - развитие международного сотрудничества с Монголией.