СМИ: завершение работ в соборе Парижской Богоматери намечено на 2029-2030 годы

По данным France info, открытие храма для посещения, запланированное "на 8 декабря 2024 года, не означает завершения работ"

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Реставрационные работы в соборе Парижской Богоматери, пострадавшем от сильного пожара в 2019 году, завершатся не раньше 2029 года, хотя сам Нотр-Дам будет открыт для посетителей уже через год. Об этом сообщила радиостанция France info со ссылкой на Елисейский дворец.

По ее данным, открытие собора для посещения, "намеченное на 8 декабря 2024 года, не означает завершения работ". После открытия собора начнется третья фаза работ, которая, в частности, будет предусматривать реставрацию аркбутанов, нефа и хоров.

Эта третья фаза "завершится в 2029 или в 2030 году", проинформировала France info.

Уникальная конструкция

В конце ноября реставраторы восстановили шпиль собора, рухнувший при пожаре. Эта конструкция высотой в 96 метров была собрана на строительной площадке в восточном регионе Франции Гранд-Эст в марте.

Команда мастеров скрупулезно последовала проекту архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка (1814-1879), автора шпиля. Тщательная работа над архитектурной репликой продолжалась несколько месяцев. Генерал армии Жан-Луи Жоржелен, курировавший реставрацию по поручению президента Франции Эмманюэля Макрона, заверял, что парижане в намеченные сроки увидят "в небе над Парижем этот шпиль, увенчанный, как прежде, петухом". Сам Жоржелен не дожил до этого момента: 74-летний генерал погиб в Пиренеях в конце лета во время похода в горы.

Новый шпиль, как и его предыдущая версия, изготовлен из элитной дубовой древесины и покрыт свинцом.

Исторический памятник Парижа

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа, он включен в список мировых исторических памятников. Первый камень в его основание был заложен в 1163 году при Людовике VII. В 2013 году Собор Парижской Богоматери отметил 850-летие.

Вечером 15 апреля 2019 года в храме вспыхнул пожар, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Возгорание произошло в районе шпиля собора по не выясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и сам шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.

Конфедерация католических епископов Франции по следам пожара храма назвала его "огромной утратой, огромной раной". Весной 2019 года в конфедерации были убеждены, что "потребуются годы и годы восстановительных работ". Тогда же Макрон заявил, что считает реальной реставрацию в течение пяти лет. Он подчеркнул, что это должно произойти "без какого-либо ущерба качеству материалов и самому реставрационному процессу".