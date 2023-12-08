Протестующие в Молдавии фермеры выводят технику из Кишинева, не добившись своих требований

Несколько фермерских ассоциаций ранее заявили о тяжелом положении аграриев после прошлогодней засухи и падения цен на зерновые

КИШИНЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Молдавские фермеры объявили о приостановке акции протеста в Кишиневе и выводе сельскохозяйственной техники из города, так и не добившись своих требований.

"Мы приостанавливаем акцию протеста в Кишиневе, техника возвращается в регионы, рассмотрим другие варианты выражения протеста", - сказал в ходе митинга перед зданием правительства исполнительный директор ассоциации "Фермерская сила" Александр Слусарь.

"Проконсультируемся на местах, проанализируем возможность применения таких методов, как блокирование дорог в стране и другие способы выражения протеста. Параллельно будем работать с правительственной комиссией над разрешением проблем аграриев, посмотрим, что можно сделать с налогами, будем настаивать на компенсациях", - уточнил Слусарь.

Ранее несколько фермерских ассоциаций заявили о тяжелом положении аграриев после прошлогодней засухи и падения цен на зерновые. Две недели назад аграрии вывели сельхозтехнику на улицы Кишинева с требованием введения моратория на штрафные санкции по долгам, а также увеличения субсидий.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан назвал требования митингующих безосновательными. Он отметил, что правительство не будет вмешиваться в отношения между кредиторами и заемщиками, однако предложил оказавшимся в сложном финансовом положении фермерам индивидуально обращаться за помощью в Минсельхоз. Глава правительства также сообщил, что власти не заинтересованы в субсидировании производителей зерновых, которые больше всего пострадали от падения цен.

Летом аграрии на тракторах уже блокировали движение в центре Кишинева. Они настаивали на ограничении транзита зерновых с Украины, который, по их словам, выдавливает местную продукцию с рынка. В этой ситуации молдавское правительство пообещало оказать дополнительную помощь аграрному сектору. Тогда фермеры убрали технику из Кишинева, пообещав вернуться после завершения уборочных работ.