СМИ: на севере Японии на берег выбросило косяки мертвых рыб

Местные власти и природоохранные ведомства разбираются в обстоятельствах случившегося

ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Косяки мертвых дальневосточных сардин (иваси) и других рыб выбросило на берег в самой северной префектуре Японии Хоккайдо. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что рыбы были выброшены на расстоянии километра прибрежной линии. В местной рыболовной ассоциации отметили, что подобные случаи происходили и раньше, однако признали, что в этот раз масштаб случившегося значительно шире. В настоящее время местные власти и природоохранные ведомства разбираются в обстоятельствах случившегося.

В то же время японские специалисты не считают произошедшее чем-то необычным. "По мере того, как температура морской воды к востоку от Хоккайдо снижается, целые косяки рыб мигрируют к южной части острова. Думаю, что их могли преследовать хищники - дельфины или тунец, в результате чего рыбы, скрываясь от погони, приблизились к береговой линии и были вымыты на берег", - считает профессор университета Хоккайдо Мицухиро Накая.