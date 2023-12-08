В Пятигорском госуниверситете открыли первый в России Центр культуры ОАЭ

Как отметил замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский, центр станет заниматься вопросами российско-эмиратского культурного диалога

ТАСС, 8 декабря. Первый в России Центр культуры ОАЭ открыли на базе Института переводоведения, русистики и многоязычия Пятигорского государственного университета, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки России.

"Первый в России Центр культуры ОАЭ открылся в Пятигорском государственном университете. Центр создан в рамках многолетнего сотрудничества ПГУ с посольством Объединенных Арабских Эмиратов в России и сформирован на базе Института переводоведения, русистики и многоязычия ПГУ", - говорится в сообщении.

Российско-эмиратские отношения в области образования в 2023 году существенно активизировались. Ключевым вопросом взаимодействия является подготовка высококвалифицированных кадров, необходимых для реализации национальных стратегий развития ОАЭ.

"Пятигорский государственный университет давно зарекомендовал себя как авторитетный центр изучения восточных языков на Северном Кавказе. Поэтому открытие там первого в нашей стране Центра культуры Объединенных Арабских Эмиратов, на мой взгляд, закономерно. Этот центр станет заниматься вопросами российско-эмиратского культурного диалога, запрос на который сейчас очень силен в обеих странах", - отметил заместитель Министра науки и высшего образования России Константин Могилевский, слова которого приводятся в сообщении.