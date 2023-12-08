Макрон пригласил Франциска I на открытие собора Нотр-Дам 8 декабря 2024 года

Полное завершение работ намечено на 2029-2030 годы

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил Папу Римского Франциска I на открытие после реставрации Собора Парижской Богоматери, которое назначено на 8 декабря будущего года.

"Приглашение Папе Римскому будет направлено, однако я не могу предвосхищать его ответ", - сказал Макрон в эфире телеканала France 2 в ответ на вопрос о возможном присутствии понтифика на церемонии открытия собора.

По словам Макрона, открытие собора после реконструкции "станет событием планетарного масштаба". "Я думаю, что это будет очень важный момент для нашей страны и для католиков всего мира", - отметил президент.

Он также отметил, что в церемонии открытия примут также участие мастера, которые участвовали в реконструкции собора.

Восстановление шпиля

Ранее французский лидер посетил Нотр-Дам, где ознакомился с ходом работ по его восстановлению. В частности, он осмотрел 96-метровый шпиль собора, который был установлен в конце ноября взамен уничтоженного огнем четыре года назад.

В конце ноября реставраторы восстановили шпиль собора, рухнувший при пожаре. Эта конструкция высотой в 96 метров была собрана на строительной площадке в восточном регионе Франции Гранд-Эст в марте.

Команда мастеров скрупулезно последовала проекту архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка (1814-1879), автора шпиля. Тщательная работа над архитектурной репликой продолжалась несколько месяцев. Генерал армии Жан-Луи Жоржелен, курировавший реставрацию по поручению президента Франции Эмманюэля Макрона, заверял, что парижане в намеченные сроки увидят "в небе над Парижем этот шпиль, увенчанный, как прежде, петухом". Сам Жоржелен не дожил до этого момента: 74-летний генерал погиб в Пиренеях в конце лета во время похода в горы. Теперь его имя выгравировано на шпиле.

Новый шпиль, как и его предыдущая версия, изготовлен из элитной дубовой древесины и покрыт свинцом.

Шедевр архитектуры

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа, он включен в список мировых исторических памятников. Первый камень в его основание был заложен в 1163 году при Людовике VII. В 2013 году Собор Парижской Богоматери отметил 850-летие.

Вечером 15 апреля 2019 года в храме вспыхнул пожар, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Возгорание произошло в районе шпиля собора по не выясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и сам шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.

По данным Елисейского дворца, собор будет открыт для посещения 8 декабря 2024 года, однако полное завершение работ намечено на 2029-2030 годы.