В Москве пройдет первый общественный форум "Россия-Армения"

На полях мероприятия состоятся пленарная сессия, тематические сессии, презентация двусторонних проектов, подписание соглашений о сотрудничестве и формирование резолюции

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Первый общественный форум "Россия-Армения" с участием более чем 300 лидеров общественного мнения двух стран пройдет в Москве 15 декабря.

Организаторы мероприятия - Общественная палата РФ, общественная организация "Вместе" и автономная некоммерческая организация "Лидеры международного сотрудничества". На форуме ожидаются гости высокого уровня. Среди тем обсуждения заявлены "сохранение исторической памяти как основа развития долгосрочного сотрудничества России и Армении", "роль и место общественной дипломатии в развитии двусторонних отношений" и "СМИ как неотъемлемая часть в создании образов политического взаимодействия".

"Трансформация системы международных отношений на современном этапе диктует необходимость расширения сотрудничества и преодоления всех барьеров взаимодействия между Россией и Арменией. Стратегический характер союзнических отношений двух государств находит свое выражение на всех уровнях: от экономики и безопасности до образования и культуры. Общественный форум "Россия-Армения" станет важной точкой отсчета для нового этапа диалога двух государств. Обмен опытом и разработка совместных проектов на полях форума сыграют важную роль в создании новых механизмов сотрудничества и укреплении уже имеющихся форматов взаимодействия России и Армении", - приводит пресс-служба форума слова его директора Мгера Аветисяна.

Организаторы отмечают, что на полях мероприятия состоятся пленарная сессия, тематические сессии, презентация двусторонних проектов, подписание соглашений о сотрудничестве и формирование резолюции.