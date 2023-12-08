Дипломаты РФ в городе Далянь отметили День Героев Отечества

Мероприятие состоялось на российском воинском кладбище в районе Люйшунькоу

ПЕКИН, 8 декабря. /ТАСС/. Дипломаты РФ, представители китайских властей и соотечественники из России в пятницу отметили в КНР День Героев Отечества (приходится на 9 декабря). Мероприятие состоялось на российском воинском кладбище в районе Люйшунькоу города Далянь (северо-восточная провинция Ляонин).

Участники возложили цветы к памятнику "Вечная слава героям", могилам Героев Советского Союза, а также героям Порт-Артура, награжденным Орденами Святого Георгия, почтили память павших героев минутой молчания. "За героизм, проявленный в боях за свободу и независимость нашей Родины, Китая и Кореи, в 1938-1953 годах звания Герой Советского Союза посмертно были удостоены младший командир Марченков М. Н., подполковник Ласкунов Н. А., старший сержант Якубин И. М., гвардии майор Наконечный А. Г., старший лейтенант Образцов Б. А., старший лейтенант Стельмах Е. М., старший лейтенант Шебанов Ф. А., - заявил руководитель представительства Министерства обороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР Андрей Кисенко. - Их могилы на земле Китая - наши общие святыни, народы наших стран помнят их подвиги".

Кроме Кисенко в церемонии приняли участие сотрудники посольства России в Китае, генерального консульства в городе Шэньян (административный центр Ляонина), представители народного правительства Даляня, руководство и члены Общества китайско-российских обменов Люйшунькоу, соотечественники из РФ.

На воинском кладбище в Люйшунькоу захоронены три Героя Советского Союза, которые были удостоены этого высокого звания за отвагу, проявленную в Корейской войне (1950-1953) - старшие лейтенанты Образцов Б. А., Стельмах Е. М. и Шебанов Ф. А.. Здесь же погребены три русских офицера - героя Порт-Артура, удостоенные высшей воинской награды дореволюционной России - ордена Святого Георгия, погибшие в ноябре 1904 года - это и. д. начальника штаба 7-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии полковник Иолшин А. М., подполковник Заамурского округа Отдельного корпуса пограничной стражи Бутусов П. Д., сменный комендант Высокой горы штабс-капитан Белозеров А. А.

День Героев Отечества отмечается с 2007 года и связан с Георгием Победоносцем: 9 декабря 1769 года императрица Екатерина II учредила Орден Святого Георгия - высшую военную награду Российской Империи. Эта дата посвящена памяти тех, кто боролся за независимость Родины и помогал другим народам в защите от внешней агрессии.