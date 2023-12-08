Попова сообщила об отсутствии данных о выявлении в КНР нового возбудителя инфекции

По словам руководителя Роспотребнадзора, сотрудники службы во всех пунктах пропуска через госграницу РФ, в том числе на российско-китайском участке государственной границы, используют автоматизированную информационную систему "Периметр"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Циклический подъем заболеваемости внебольничными пневмониями регистрируется в Китае, как и в других странах, но данных о выявлении в КНР неизвестного возбудителя острой респираторной инфекции нет. Об этом говорится в ответе руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди"). Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Максимальные показатели заболеваемости зарегистрированы среди детей. Клиническая картина болезни типичная, неспецифические проявления отсутствуют. Всплеск заболеваемости респираторными заболеваниями характерен в целом для осенне-зимнего периода 2023 года. Данных о выявлении в КНР нового или неизвестного возбудителя острой респираторной инфекции нет", - указала Попова в ответе.

По ее словам, сотрудники службы во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ, в том числе на российско-китайском участке государственной границы, используют автоматизированную информационную систему "Периметр" для "оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера и недопущения завоза и распространения на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний".

"В территориальные органы Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, имеющих транспортное сообщение с КНР, даны поручения об усилении санитарно-карантинного контроля на основании оценки эпидемиологического риска. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - добавила руководитель федеральной службы.

В конце ноября Даванков обратился к руководителю Роспотребнадзора с предложением усилить санитарно-карантинный контроль за рейсами из Китая в связи со случаями респираторных заболеваний и зарегистрированными очагами недиагностированной пневмонии у детей. Тогда он отметил, что 22 ноября Всемирная организация здравоохранения направила официальный запрос властям Китая о предоставлении подробной информации о росте числа случаев респираторных заболеваний и зарегистрированных очагах недиагностированной пневмонии у детей.

Ранее власти Китая сообщили о росте количества случаев острых респираторных заболеваний в стране. Представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что число случаев ОРЗ в Китае в ближайшее время продолжит расти. Он уточнил, что в основном зафиксированные в последнее время случаи заболевания вызваны вирусом гриппа, но также у ряда больных наблюдаются риновирус, микоплазменная пневмония, респираторно-синцитиальный вирус и аденовирус.